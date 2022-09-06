Экономика РФ может столкнуться с глубокой и длительной рецессией - Bloomberg

10:00 Источник: Коммерсант.ru

Россия может столкнуться с более длительной и глубокой экономической рецессией из-за американских и европейских санкций, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет правительства РФ.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году экономический спад в России ускорится, а экономика вернется на уровень до начала военной спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.

«Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика достигнет максимального упадка — на 8,3% ниже уровня 2021 года. Согласно «стрессовому» сценарию, в 2024 году падение составит 11,9% по сравнению с 2023 годом.

Все сценарии учитывают усиление давления санкций, а также возможное присоединение к ним все большего количества стран. Коммерсантъ