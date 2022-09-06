Смертность от ковида в РФ в ближайшее время может вырасти вдвое — Гинцбург
10:05 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертность от коронавируса в России за месяц выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще вдвое, поэтому нужно ревакцинироваться. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза — с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза. Нужно ревакцинироваться», — сказал он.
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