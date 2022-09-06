РФ обеспечит ресурсами дружественные страны, если G7 установит потолок цен на нефть и газ
10:20 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет поставлять энергетические ресурсы дружественным государствам и перенаправит поставки на Восток, если страны Группы семи (G7) установят потолок цен на нефть и газ из РФ. Об этом журналистам сообщил во вторник министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.
«Любые действия, в том числе по установлению потолка цен [на нефть и газ], создают условия дефицита у себя, а также усиливают волатильность цен. Россия как надежный партнер будет обеспечивать энергоресурсами партнеров в дружественных странах и насыщать внутренний рынок, конечно», — сказал министр.
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