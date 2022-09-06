Прокачка по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокачка газа по «Северному потоку» возобновится, когда будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума.

«[Прокачка возобновится, ] как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — сказал он.