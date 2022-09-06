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НОВОСТИ

В сети Сбербанка могут появиться китайские банкоматы

09:35 06.09.2022

Сбербанк рассматривает возможность установки банкоматов китайского производства в своей сети, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«У нас есть контракты. Кроме того, у нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире будет операционная система, основанная на Linux. Это абсолютно открытый код, абсолютно российское программное обеспечение для банкоматов на Linux, которое не зависит ни от кого и будет поставлено на все наши банкоматы», – добавил он.

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