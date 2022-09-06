0
0
37
НОВОСТИ

Сбербанк намерен отстаивать в судах свои права в Евросоюзе и Украине

09:37 06.09.2022

Сбербанк будет отстаивать в судебном порядке свои права в Европейском Союзе и Украине, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы подали соответствующие требования относительно экспроприации собственности, которая произошла в Украине, и дальше будем производить этот арбитраж. Что касается европейского рынка, мы будем отстаивать интересы на этом рынке тоже», – сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:46 06.09.2022
Сбербанк продолжит финансирование «Арктик СПГ 2» и готов увеличить его объемы
0
13
09:45 06.09.2022
Сбер начинает кредитовать клиентов в юанях
0
18
09:35 06.09.2022
В сети Сбербанка могут появиться китайские банкоматы
0
44
09:32 06.09.2022
Пострадавших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали бортом МЧС России
0
59
09:20 06.09.2022
Боррель заявил, что запасы вооружений в ЕС заканчиваются из-за помощи Украине — СМИ
0
82
09:05 06.09.2022
Кадыров сообщил, что не намерен уходить с поста главы Чечни
0
106
09:00 06.09.2022
Путин проводит совещание с Шойгу и Герасимовым в закрытом режиме — Песков
0
121
08:36 06.09.2022
Сбер провел первую сделку хеджирования индийской рупии
0
137
07:44 06.09.2022
Сбер откроет «Школу 21» во Владивостоке
0
219
07:36 06.09.2022
Сбер: На всех системах кибербезопасности в России должны использоваться исключительно отечественные разработки
0
204

Возврат к списку