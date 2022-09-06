Сбербанк намерен отстаивать в судах свои права в Евросоюзе и Украине

09:37

Сбербанк будет отстаивать в судебном порядке свои права в Европейском Союзе и Украине, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы подали соответствующие требования относительно экспроприации собственности, которая произошла в Украине, и дальше будем производить этот арбитраж. Что касается европейского рынка, мы будем отстаивать интересы на этом рынке тоже», – сказал он.