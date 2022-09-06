Сбер начинает кредитовать клиентов в юанях

09:45

Сбербанк начинает кредитовать компании в юанях, а в перспективе готов работать и с индийскими рупиями, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока что нет активного спроса на такие кредиты, но если он появится, мы тоже готовы предоставлять. Пока это две основные крупные валюты, на которые мы делаем акцент», – рассказал Александр Ведяхин.

Он добавил, что Сбербанк рассматривает возможность выпуска в 2022 году облигаций, номинированных в юанях. «Мы смотрим за рынком, думаем, это будет осень-зима, когда Сбер выйдет на долговой рынок, и, кроме традиционных инструментов, я думаю, мы будем готовы также размещать обязательства в юанях», – сообщил он.

Александр Ведяхин отметил, что Сбер предоставляет всем клиентам, работающим с востоком, возможности реализации их инвестиционных задач.