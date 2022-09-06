Сбербанк продолжит финансирование «Арктик СПГ 2» и готов увеличить его объемы

09:46

Сбербанк продолжит финансирование проекта «Арктик СПГ 2» и может увеличить его объемы при необходимости, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума.

«Мы однозначно поддержим наших партнеров в «Арктик СПГ 2», продолжаем финансирование на тех же условиях, если необходимо будет добавить денежные средства, мы, конечно, готовы», – сказал он.

«Арктик СПГ 2» – крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн т каждая, суммарно 19,8 млн т СПГ в год. Первая линия должна быть запущена в 2023 году, вторая – в 2024 году, третья – в 2025-2026 годах.