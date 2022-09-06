Байден заявил, что не считает нужным причислять РФ к спонсорам терроризма

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым внесение России в американский список государств — спонсоров терроризма. Его слова приводит в понедельник в своем «Твиттере» корреспондент агентства Рейтер в Белом доме Джефф Мейсон.

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил „нет“, — сообщил он.