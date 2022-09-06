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РФ нужно пробовать закупать валюту дружественных стран — Сторчак

11:05 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России в рамках управления международными резервами нужно пробовать закупать на нефтегазовые сверхдоходы валюту дружественных стран. Таким мнением с ТАСС поделился старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дорогу осилит идущий, я просто к этому отношусь. Надо пробовать, конечно, [закупать валюту дружественных стран]. Я не думаю, что избыточные риски на себя ЦБ возьмет, но пробовать надо», — сказал Сторчак.

По его мнению, искать возможности управлять международными резервами нужно в любом случае, «а это всегда связано с тем, чтобы у граждан на счетах появлялись бумаги иностранных партнеров, как их сейчас называют, дружественных», — добавил Сторчак.

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