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Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года — Песков

11:20 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин до конца года выступит с посланием Федеральному собранию, сроков проведения прямой линии пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник в эфире телеканала РБК-ТВ.

«По закону, конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о прямой линии с Владимиром Путиным, Песков отметил, что и этот формат обязательно состоится. «Но по времени еще предстоит определиться дополнительно», — сказал пресс-секретарь.

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