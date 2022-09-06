Кремль не комментирует приговор Сафронову, но отмечает, что он «очень суровый» — Песков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не может ничего сказать по теме приговора советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, но констатирует, что это «очень суровый приговор». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в интервью телеканалу РБК.

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — отметил представитель Кремля.