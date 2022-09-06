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НОВОСТИ

Бизнес на Дальнем Востоке стал чаще оформлять защиту от экологических рисков

11:50 06.09.2022

Дальневосточные предприятия в 2022 году стали чаще обращаться за страхованием экологических рисков по сравнению с предыдущим годом, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование в преддверии Восточного экономического форума. Основные продажи по этому виду страхования пришлись на коробочный продукт «Зеленый зонтик», разработанный специально для защиты сегмента малого и микробизнеса (ММБ) от экологических рисков.

ММБ на Дальнем Востоке также проявлял особый интерес к киберстрахованию. Примечательно, что в 2022 году по данной программе предприятия выбирали более широкое страховое покрытие, чем в прошлом году.

Что касается крупного бизнеса, то популярностью у дальневосточных предприятий пользовалась защита строительно-монтажных рисков (СМР) и имущества. Доля этих направлений в общем объёме премии по корпоративным договорам в регионе составила 25% и 22% соответственно. Кроме того, предприниматели оформляли страхование водного транспорта, гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, а также спецтехники.

Общие сборы СберСтрахования по корпоративному страхованию в Дальневосточном федеральном округе выросли за 8 месяцев 2022 года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Дальний Восток уникален: его географическое положение, природные богатства и ресурсы создают исключительные возможности для ведения бизнеса, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Однако предпринимательская деятельность всегда сопряжена с риском и ответственностью. СберСтрахование всегда готова поддержать бизнес и предложить решения, максимально удовлетворяющие интересы и потребности бизнеса с учетом сферы деятельности, оборота и особенностей отрасли. И поэтому для сегмента ММБ СберСтрахование разработала отдельные программы. Данные за 2022 год показывают, что, несмотря на вызовы, стоящие перед малыми и микропредприятиями, они не забывают о своей защите и проявляют сознательность, оформляя экологическое страхование. Страховка защитит от финансовых последствий непредвиденных ситуаций и поможет предпринимателю сконцентрироваться на развитии бизнеса».

Коробочный продукт страхования экологических рисков «Зеленый зонтик» предусматривает компенсацию вреда другим лицам и окружающей среде, расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, на расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объем страховой защиты – 15 млн руб. Продукт ориентирован в первую очередь на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, производства, станции технического обслуживания автомобилей и так далее). Программа получила первое место в XII Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2022 в номинации «Страховой продукт».

«Мое киберстрахование Оптима» – программа страхования от киберрисков, разработанная для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Продукт предусматривает страховую защиту от основных угроз (потеря данных или информационных систем, перерыв в производстве, кража финансовых активов), а также страхование гражданской ответственности и дополнительных расходов на расследование и восстановление данных. Продукт представляет собой конструктор, в котором клиент может самостоятельно выбирать опции. Страховое покрытие может составить от 1,5 млн до 10 млн руб.

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