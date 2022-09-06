Разговора о мобилизации не будет на пленарной сессии с Путиным на ВЭФ — Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что на пленарной сессии с лидером России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не планируется обсуждать тему мобилизации.

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», — сказал он во вторник в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, не будет ли объявлено на сессии ВЭФ о мобилизации.