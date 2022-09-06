РФ к концу года увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% — глава Минэнерго

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго РФ ожидает роста экспорта электроэнергии в Китай на 20% к концу текущего года по сравнению с 2021-м, заявил ТАСС глава министерства Николай Шульгинов.

«Рост [будет] к концу года процентов на 20 к прошлому году», — сказал он.