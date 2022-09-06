РФ к концу года увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% — глава Минэнерго
12:05 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэнерго РФ ожидает роста экспорта электроэнергии в Китай на 20% к концу текущего года по сравнению с 2021-м, заявил ТАСС глава министерства Николай Шульгинов.
«Рост [будет] к концу года процентов на 20 к прошлому году», — сказал он.
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