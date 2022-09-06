ВВП России в 2022 г. сократится меньше прогноза — чуть более чем на 2% — Песков
12:20 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП России по итогам 2022 года сократится чуть более чем на 2%, это меньше, чем прогнозировалось, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас сократится ВВП чуть больше чем на 2% по итогам года. Прогнозировали большее падение», — сказал Песков.
Он добавил, что «сейчас есть повод для умеренного оптимизма». «Просчитывать надо все сценарии, но также нужно напомнить, что проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам», — заметил представитель Кремля.
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