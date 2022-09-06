В России выявили 38 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 500, летальных исходов из-за ковида — на 95. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 41 690 случаев заражения и 76 смертей, всего с начала пандемии — 19 809 613 и 384 882 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 46 304 против 30 703 днем ранее, до 18 823 705.