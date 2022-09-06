Белорусский автобус с 45 пассажирами попал в ДТП в Польше

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусский автобус, следовавший по маршруту Минск — Варшава, попал в ДТП в Польше, среди 45 пассажиров есть пострадавшие, погибших нет. Об этом сообщил МИД Белоруссии во вторник.

«Белорусский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Минск — Варшава, с 45 пассажирами на борту попал в ДТП (сошел в кювет) в Польше вблизи населенного пункта Пётровина. По имеющейся информации, погибших в результате ДТП нет, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ожидается подменный автобус», — отмечается в сообщении на странице МИД в «Твиттере».