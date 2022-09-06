В Москве выявили 3 916 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 916 против 4 006 днем ранее. Это минимум с 2 августа, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 061 533 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 32 против 31 днем ранее, до 45 345. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 8 383, до 2 839 963.