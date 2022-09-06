Москвичей и представителей более 80 НКО объединит фестиваль «Город неравнодушных»
13:42 06.09.2022
В Парке Горького 10-11 сентября пройдет приуроченный к 875-летию столицы фестиваль «Город неравнодушных». Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посвятят волонтерству, спорту, благотворительности и знакомству горожан с программами социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
«Парк Горького станет местом встречи волонтеров, любителей активного образа жизни и неравнодушных москвичей, которые участвуют в добрых делах. В программе фестиваля – выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Благотворительные фонды подготовили лекции и тренинги для тех, кто хочет помогать. О своей работе расскажут представители более 80 социально ориентированных НКО», – рассказала Наталья Сергунина.
Фестивальное пространство поделят на несколько тематических зон. Сначала посетителям предлагают сходить в «Спортсквер». В субботу там проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, в воскресенье – двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу. На «Арт-берегу» у Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники займутся живописью под открытым небом.
Вдоль Москвы-реки расположится «Набережная добра», где будут проводить лекции и профориентационные тренинги представители благотворительных фондов. Участникам расскажут, как начать карьеру в некоммерческом секторе и какие навыки для этого необходимы. Там можно будет познакомиться с потенциальными работодателями. Помимо этого, пройдут мастер-классы по ораторскому искусству, изготовлению аксессуаров, свечей и поделок из глины. Все необходимые для творчества инструменты участники получат на месте, а готовые изделия заберут домой.
Более подробная информация опубликована на сайте фестиваля «Город неравнодушных».
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