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Во всех квартирах могут установить газоанализаторы - СМИ

14:32 06.09.2022 Источник: Известия

Во всех квартирах в газифицированных домах могут установить газоанализаторы — в тарифы ЖКУ для граждан включат стоимость и установку таких приборов, их обслуживание, а также поверку оборудования. Такой законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщили «Известиям» члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. Сегодня поверку оборудования оплачивают по индивидуальным договорам. Меру продвигают как способ борьбы с регулярными авариями.

Сумма в строке за газ может увеличиться на 1–5%, но безопасность важнее, считают эксперты.

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