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Суд дал 9 и 9,5 года колонии двум калининградским врачам по делу об убийстве младенца

15:12 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мособлсуд приговорил к 9 и 9,5 года колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме, передает во вторник корр. ТАСС из зала суда.

«Суд постановил на основании вердикта присяжных назначить наказание Белой в виде 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Сушкевич — 9 лет колонии общего режима», — огласил решение судья Андрей Вьюнов.

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