Российские ВКС и ПВО сбили три Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские воздушно-космические силы (ВКС) и средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации сбили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны сбиты три Су-25 Воздушных сил Украины. Один Су-25 [сбит] в районе населенного пункта Снигиревка и два — в районе Мирного в Николаевской области», — сказал он.