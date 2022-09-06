У здания администрации Бердянска был взорван автомобиль коменданта города — Рогов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль коменданта Бердянска Запорожской области взорвали во вторник у здания администрации города, в последующей перестрелке пострадал один человек. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города [Бердянска], автомобиль стоял радом с администрацией, городской. И потом была перестрелка — как минимум один человек пострадавший, сейчас он в больнице с ранениями», — сказал он.