ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС, боеприпас упал на крышу спецкорпуса
16:32 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская артиллерия за сутки выпустила три снаряда по территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, всего украинской артиллерией было выпущено 20 снарядов по территории Энергодара и станции. «Один из боеприпасов попал в крышу спецкорпуса № 1, второй — в район перехода между спецкорпусом № 1 и вторым энергоблоком, третий разорвался вблизи баков для хранения дистиллированной воды возле энергоблока № 2», — сказал Конашенков.
«Огонь велся с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии артиллерийские подразделения ВСУ подавлены», — сказал представитель МО РФ, добавив, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
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