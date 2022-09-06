Джон Салливан завершил досрочно пребывание в РФ по семейным обстоятельствам — Politico
17:00 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Джон Салливан был вынужден досрочно завершить служебную командировку и покинуть пост посла США в России по семейным обстоятельствам. Об этом сообщила в понедельник газета «Политико», ссылающаяся на информацию, полученную непосредственно от Салливана.
Как уточняется в статье «Политико», бывший глава американской дипломатической миссии в РФ спешно вернулся на родину в связи с тяжелым заболеванием супруги — Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник ушла из жизни. Салливан подчеркнул, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не было связано ни с политикой нынешней американской администрации во главе с президентом-демократом Джо Байденом, ни со специальной военной операцией России на Украине, пишет газета.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет. Познакомились они еще во время учебы в Школе права при Колумбийском университете. Родригес входила в состав руководства крупной вашингтонской юридической компании King and Spalding.
Салливан покинул Москву 4 сентября. На должность американского посла в России он был назначен предыдущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом в декабре 2019 года.
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