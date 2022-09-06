Турция в октябре начнет поставлять Польше беспилотники Bayraktar - СМИ
17:12 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 в Польшу начнутся в октябре. Об этом он рассказал в интервью Anadolu.
Байрактар отметил, что в разработке Bayraktar TB2 для Польши есть изменения, по его словам, беспилотники требуют новых доработок.
«Существуют различия в системе передачи данных и полезной нагрузке радаров. В то же время в рамках этого контракта в Польше будут созданы условия для всестороннего обслуживания беспилотника. Польша — очень большой рынок, с высоким закупочным потенциалом и большими инвестициями в оборонный и аэрокосмический сектор. Поэтому это очень важный рынок и для Турции», — сказал он.
Гендиректор Baykar Makina также указал на то, что процесс обучения персонала, который будет эксплуатировать БПЛА, приближается к завершению. Газета.Ru
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