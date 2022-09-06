0
0
0
НОВОСТИ

В Бердянске прозвучал второй за день взрыв — Рогов

17:32 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй за день взрыв произошел во вторник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал он в телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 06.09.2022
ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС, боеприпас упал на крышу спецкорпуса
0
41
15:32 06.09.2022
Российские ВКС и ПВО сбили три Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области — МО РФ
0
69
14:32 05.09.2022
Российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области
0
286
13:00 05.09.2022
ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
0
281
19:30 03.09.2022
ВКС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области, МиГ-29 под Днепром
0
560
18:00 03.09.2022
У границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий — Минобороны России
0
576
11:00 03.09.2022
Военные ВВО на учениях «Восток-2022» предотвратили высадку десанта «противника» на Курилы
0
601
08:40 03.09.2022
В Энергодаре раздались пять мощных взрывов
0
637
14:32 02.09.2022
Подлодки станут главной ударной силой ВМС Британии в военных конфликтах — глава Минобороны
0
765
14:00 02.09.2022
Путин посетит учения «Восток-2022» — Песков
0
758

Возврат к списку