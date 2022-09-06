В Бердянске прозвучал второй за день взрыв — Рогов

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй за день взрыв произошел во вторник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал он в телеграм-канале.