В Бердянске прозвучал второй за день взрыв — Рогов
17:32 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй за день взрыв произошел во вторник в городе Бердянске в Запорожской области. Об этом сообщил председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал он в телеграм-канале.
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