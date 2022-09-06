Годовой счет за свет превысил размер месячного заработка миллионов граждан ЕС — профсоюзы
18:00 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовой счет за электричество в 16 из 27 стран ЕС превысил размер среднемесячного заработка миллионов европейских граждан, к июлю цены на электричество выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Конфедерации европейских профсоюзов.
«В 16 странах Евросоюза низкооплачиваемые работники вынуждены откладывать эквивалент своей месячной зарплаты или даже больше, чтобы оплатить свет и отопление в своих домах в течение года, и цена продолжает расти. В 2021 году такая ситуация наблюдалась только в 8 государствах, — говорится в документе. — Еще до начала роста стоимости жизни в ЕС 9,5 млн работающих европейцев испытывали проблемы с оплатой своих счетов за энергию. К июлю этого года цена электричества и газа в Европе выросла на 38% по сравнению с прошлым годом и продолжает расти».
НОВОСТИ
- 18:40 06.09.2022
- МАГАТЭ призывает создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС — доклад
- 17:32 06.09.2022
- В Бердянске прозвучал второй за день взрыв — Рогов
- 17:12 06.09.2022
- Турция в октябре начнет поставлять Польше беспилотники Bayraktar - СМИ
- 17:00 06.09.2022
- Джон Салливан завершил досрочно пребывание в РФ по семейным обстоятельствам — Politico
- 16:58 06.09.2022
- Сбербанк заключил соглашение со Свердловской областью
- 16:34 06.09.2022
- Стали известны места перекрытия движения на улицах Москвы в рамках празднования Дня города
- 16:32 06.09.2022
- ВСУ за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС, боеприпас упал на крышу спецкорпуса
- 16:12 06.09.2022
- Запад не выполняет обещания о доступе сельхозпродукции РФ на мировые рынки — Лавров
- 16:00 06.09.2022
- У здания администрации Бердянска был взорван автомобиль коменданта города — Рогов
- 15:32 06.09.2022
- Российские ВКС и ПВО сбили три Су-25 Воздушных сил Украины в Николаевской области — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать