Годовой счет за свет превысил размер месячного заработка миллионов граждан ЕС — профсоюзы

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовой счет за электричество в 16 из 27 стран ЕС превысил размер среднемесячного заработка миллионов европейских граждан, к июлю цены на электричество выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Конфедерации европейских профсоюзов.

«В 16 странах Евросоюза низкооплачиваемые работники вынуждены откладывать эквивалент своей месячной зарплаты или даже больше, чтобы оплатить свет и отопление в своих домах в течение года, и цена продолжает расти. В 2021 году такая ситуация наблюдалась только в 8 государствах, — говорится в документе. — Еще до начала роста стоимости жизни в ЕС 9,5 млн работающих европейцев испытывали проблемы с оплатой своих счетов за энергию. К июлю этого года цена электричества и газа в Европе выросла на 38% по сравнению с прошлым годом и продолжает расти».