Умер пострадавший в результате теракта комендант Бердянска

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комендант Бердянска Артем Бардин, пострадавший в результате теракта возле здания администрации, умер в больнице. Об этом заявил во вторник ТАСС председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи [терактов] у нас регулярные», — сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.