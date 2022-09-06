Умер пострадавший в результате теракта комендант Бердянска
20:00 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комендант Бердянска Артем Бардин, пострадавший в результате теракта возле здания администрации, умер в больнице. Об этом заявил во вторник ТАСС председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи [терактов] у нас регулярные», — сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.
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