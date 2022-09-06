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Решение не вносить РФ в список спонсоров терроризма является окончательным — Белый дом

20:40 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение американской администрации не вносить РФ в свой список государств — спонсоров терроризма является окончательным. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге во вторник.

«Да, это так», — сказала она в ответ на вопрос, является ли это решение окончательным.

Как повторила до этого Жан-Пьер, США не считают эффективным предложение внести Россию в упомянутый перечень. По мнению администрации, подобный шаг может иметь «непредвиденные последствия для Украины и мира». «Например, <…> это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы», — пояснила она. Кроме того, уточнила пресс-секретарь Белого дома, данная мера «может оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия».

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