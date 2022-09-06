Вопрос о репарациях Польше для правительства ФРГ юридически закрыт — Шольц

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин считает юридически закрытым вопрос репарационных требований Польши к Германии за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном во вторник интервью газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг».

«Как и все правительства ФРГ, я могу указать на то, что этот вопрос с точки международного права окончательно урегулирован», — сказал глава кабмина Германии.