Впервые ни один из наиболее значимых постов в кабмине Британии не достался белому мужчине
22:40 06.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Впервые в британской истории ни один из четырех наиболее значимых постов в правительстве Соединенного Королевства не достался белому мужчине.
Речь идет о так называемых главных сановных должностях (Great Offices of State) — премьер-министра, министра финансов, главы МИД и руководителя МВД. Так, в сформированном во вторник правительстве Лиз Трасс пост главы Минфина занял бывший министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, который вырос в семье иммигрантов из Ганы. Его отец работал экономистом в секретариате Содружества наций, а мать была адвокатом. Сам 47-летний Квартенг, окончивший Итонский колледж и получивший высшее образование в Кембриджском университете, начинал карьеру в качестве колумниста газеты «Дейли телеграф» и финансового аналитика банка JPMorgan Chase («Джей-пи Морган Чейз»).
В свою очередь главой Форин оффиса стал бывший замминистра иностранных дел Джеймс Клеверли, родившийся в семье британского оценщика недвижимости и акушерки из Сьерра-Леоне. До прихода в политику 53-летний Клеверли построил успешную карьеру в рекламном и издательском бизнесе.
На должность главы МВД была назначена Суэлла Браверман, ранее занимавшая пост генерального прокурора Англии и Уэльса. Она родилась в семье иммигрантов индийского происхождения, которые перебрались в Лондон из Кении и Маврикия: ее мать работала в лондонских муниципальных органах власти, баллотировалась в Палату общин британского парламента в 2001 и 2003 годах, а отец был занят в сфере строительства. 42-летняя Браверман, выпускница Кембриджа и Университета Париж I, до политической карьеры работала адвокатом.
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