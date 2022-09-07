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Россия не исключает непродления зерновой сделки — Небензя

09:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия отмечает, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего, — сказал Небензя, отвечая на вопрос, есть ли опасность для продления сделки, учитывая проблемы с обеспечением российского экспорта. — Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет».

На вопрос, был ли произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения, дипломат ответил отрицательно. «Нет. Ничего», — отметил он. Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано. «Ничего в рамках этой конкретной сделки», — констатировал он.

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