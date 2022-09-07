Трасс и Байден договорились укреплять оборонный союз между Британией и США — Даунинг-стрит
09:05 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент США Джо Байден договорились укреплять сотрудничество между двумя странами, в том числе в области обороны. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора.
«Премьер-министр и президент Байден поразмышляли по поводу несокрушимой силы особых отношений [США и Великобритании]. Они сошлись во мнении, что партнерство между нашими странами, усиленное общими ценностями, критически важно для защиты и продвижения свободны и демократии в мире», — отмечается в заявлении.
«Они договорились опираться на эти связи, в том числе расширяя наш сильный оборонительный союз через НАТО и [оборонное партнерство Австралии, Соединенного Королевства и США] AUKUS» — сообщили на Даунинг-стрит. Отмечается, что Трасс и Байден подтвердили «свое обязательство укреплять мировую свободу, бороться с угрозами, которые представляют автократии», а также гарантировать, что Россия потерпит поражение на Украине.
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