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МИД РФ начал работу над поручением Путина об отмене виз для зарубежных туристов

09:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД России взял в оперативную проработку поручение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Конечно. Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне президент предложил расширить практику безвизового въезда туристических групп в РФ.

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