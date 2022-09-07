МИД РФ начал работу над поручением Путина об отмене виз для зарубежных туристов
09:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД России взял в оперативную проработку поручение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в среду в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Конечно. Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне президент предложил расширить практику безвизового въезда туристических групп в РФ.
НОВОСТИ
- 10:20 07.09.2022
- По итогам года инфляция в РФ может составить около 12% — Путин
- 10:08 07.09.2022
- Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом СВО, но укрепила суверенитет — Путин
- 10:00 07.09.2022
- Ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики — Путин
- 09:32 07.09.2022
- Премьер Мьянмы заявил, что считает Путина лидером мира
- 09:12 07.09.2022
- Сбер на Восточном экономическом форуме: нужно поддержать средний бизнес
- 09:05 07.09.2022
- Трасс и Байден договорились укреплять оборонный союз между Британией и США — Даунинг-стрит
- 09:00 07.09.2022
- Россия не исключает непродления зерновой сделки — Небензя
- 07:56 07.09.2022
- Герман Греф: Сбербанк вышел на прибыльность, сложные времена позади
- 07:22 07.09.2022
- Сбер и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта
- 06:53 07.09.2022
- Сбер и ДВФУ представили книгу «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать