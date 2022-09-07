Товарооборот Китая и РФ в январе — августе вырос на 31,4% - таможня КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот Китая и России за первые восемь месяцев текущего года вырос на 31,4%, до 117,2 млрд долларов. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт Китая в РФ в январе — августе вырос на 8,5%, до 44,26 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 50,7%, до 72,95 млрд долларов.