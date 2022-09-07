Распределение выпускников медвузов как в СССР в Минздраве сочли невозможным
11:05 07.09.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Минздраве сочли невозможным распределение выпускников медвузов как в СССР. Это неосуществимо на практике, заявил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.
Чиновник отметил, что такое правило может отпугнуть потенциальных студентов медицинских вузов, комментируя вопрос участников дискуссии ВЭФ «Система здравоохранения: доступность, качество, курс на результат».
«Практически это неосуществимо, это распределение советского времени», — сказал Фисенко. Говорит Москва
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