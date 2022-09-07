Параллельный импорт в РФ будет продлен на 2023 год

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год, такое решение уже подготовлено, сообщил журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.

«Решение такое подготовлено», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — отметил Мантуров.