Ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики — Путин
10:00 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США перестают доминировать в мире, это стало катализатором санкционной политики, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое их нежелание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», — сказал Путин.
Страны мира постепенно утрачивают доверие к доллару, евро, фунту стерлингов как к расчетным и резервным валютам и уходят от их использования, заявил также президент.
«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют», — отметил он.
Путин обратил внимание, что «даже союзники США постепенно снижают свои долларовые авуары». «Это видно по статистике. Постепенно снижается и объем расчетов в долларах, и накопления», — указал глава государства.
Он напомнил, что накануне «Газпром» и его китайские партнеры приняли решение о переходе на рубль и юань в пропорции «50 на 50» при оплате поставок газа.
НОВОСТИ
- 10:20 07.09.2022
- По итогам года инфляция в РФ может составить около 12% — Путин
- 10:08 07.09.2022
- Россия ничего не потеряла и не потеряет с началом СВО, но укрепила суверенитет — Путин
- 09:32 07.09.2022
- Премьер Мьянмы заявил, что считает Путина лидером мира
- 09:20 07.09.2022
- МИД РФ начал работу над поручением Путина об отмене виз для зарубежных туристов
- 09:12 07.09.2022
- Сбер на Восточном экономическом форуме: нужно поддержать средний бизнес
- 09:05 07.09.2022
- Трасс и Байден договорились укреплять оборонный союз между Британией и США — Даунинг-стрит
- 09:00 07.09.2022
- Россия не исключает непродления зерновой сделки — Небензя
- 07:56 07.09.2022
- Герман Греф: Сбербанк вышел на прибыльность, сложные времена позади
- 07:22 07.09.2022
- Сбер и ДВФУ открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта
- 06:53 07.09.2022
- Сбер и ДВФУ представили книгу «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать