Ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики — Путин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США перестают доминировать в мире, это стало катализатором санкционной политики, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое их нежелание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», — сказал Путин.

Страны мира постепенно утрачивают доверие к доллару, евро, фунту стерлингов как к расчетным и резервным валютам и уходят от их использования, заявил также президент.

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют», — отметил он.

Путин обратил внимание, что «даже союзники США постепенно снижают свои долларовые авуары». «Это видно по статистике. Постепенно снижается и объем расчетов в долларах, и накопления», — указал глава государства.

Он напомнил, что накануне «Газпром» и его китайские партнеры приняли решение о переходе на рубль и юань в пропорции «50 на 50» при оплате поставок газа.