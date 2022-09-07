Сбер предложил создать во Владивостоке международную товарно-сырьевую биржу с котировками в рублях

10:30

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии Восточного экономического форума «Большое евразийское партнерство: пути экономического развития».

Представитель Сбера отметил, что один из главных вызовов сегодня заключается в том, как вести торговлю с дружественными странами в национальных валютах, включая рубли. До сих пор, несмотря на новые геополитические реалии, цены контрактов номинированы в долларах и евро, даже если расчеты происходят в национальных валютах. Такая ситуация приводит к финансовым потерям при конвертации для обеих сторон.

Александр Ведяхин подчеркнул, что необходимо окончательно уходить от расчетов через SWIFT, используя альтернативы – СПФС, Sber FinLine и другие. Кроме того, ключевое значение приобретает создание собственных торговых площадок.

«Нам надо создавать свой биржевой рынок, – подчеркнул Александр Ведяхин. – У нас есть двусторонние контракты, но биржевая торговля – это более выгодно и интересно, мы не должны зависеть от одного покупателя. Для этого есть биржа, и на этой бирже должны быть фьючерсы, форварды и производные инструменты. Давайте на Дальнем Востоке создадим товарную биржу, чтобы работать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и всеми странами, которые находятся на его периметре. У нас очень хороший опыт Санкт-Петербургской товарной биржи, мы с ними проговаривали эту идею. Давайте сделаем такую площадку, где можно будет торговать и где будут все соответствующие инструменты, и тогда совершенно на другой уровень выйдет торговля».

Не менее важно обеспечить условия для кредитования стран-партнеров и взаимные гарантии. Сейчас проблема зачастую заключается в том, что дружественные страны готовы приобретать у России товары за рубли, но не имеют достаточного количества рублей из-за торгового дисбаланса: они у нас покупают много, а мы у них – мало. Сбер готов предоставить дружественным странам рубли для приобретения отечественных товаров, но нужны гарантии, с чем может помочь ЭКСАР.

«Давайте сделаем эти привычные нам финансовые инструменты в национальных валютах и в рублях – и тогда не нужны будут те площадки, с которых мы уходим, и валюты, которые уже не представляют прежнего интереса, – призвал Александр Ведяхин. – По любой паре нацвалюта-рубль сейчас кросс-курс делается через доллар-евро. Надо отходить от этого: должна быть площадка, например на базе Московской биржи, для прямых торговых пар. И все это не суперсложные задачи – это можно сделать за 6-9 месяцев. И это даст усиление торговли со странами евразийского партнерства в полтора-два раза – просто за счет наличия хороших, качественных, современных финансовых инструментов».