Сбер отметил спрос на дальневосточную ипотеку и поддержал ее расширение
11:44 07.09.2022
Сбер поддерживает увеличение максимальной суммы кредита по дальневосточной ипотека, отмечая, что она пользуется спросом. Об этом сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Сбербанк продолжит принимать заявки по госпрограмме дальневосточной ипотеки, продление которой было предложено до 2030 года сегодня главой государства на ВЭФ. Мы видим спрос на дальневосточную ипотеку – она позволяет россиянам решить жилищный вопрос по исключительно низкой ставке, практически без переплаты по кредиту», – отметил Кирилл Царев. По его словам, Сбер поддерживает идею участников рынка увеличить максимальную сумму кредита по программе до 9 млн руб.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая 7 сентября на пленарной сессии ВЭФ, заявил, что программа льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока должна действовать в ближайшие восемь лет.
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