В России выявили 47 958 случаев заражения ковидом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 958, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 38 500 случаев заражения и 95 смертей, всего с начала пандемии — 19 857 571 и 384 976 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 52 611 против 46 304 днем ранее, до 18 876 316.