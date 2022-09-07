В России выявили 47 958 случаев заражения ковидом за сутки
12:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 958, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 38 500 случаев заражения и 95 смертей, всего с начала пандемии — 19 857 571 и 384 976 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 52 611 против 46 304 днем ранее, до 18 876 316.
НОВОСТИ
- 13:20 07.09.2022
- Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год
- 13:05 07.09.2022
- Значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама — Путин
- 13:00 07.09.2022
- Российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России — Путин
- 12:38 07.09.2022
- Мэр Собянин: Основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены
- 12:32 07.09.2022
- Путин назвал ошибочным прежнее решение не расширять БАМ и Транссиб
- 12:05 07.09.2022
- Украина и Польша перекрыли поставки газа в Европу, а не РФ — Путин
- 12:00 07.09.2022
- Товарооборот Китая и РФ в январе — августе вырос на 31,4% - таможня КНР
- 11:44 07.09.2022
- Сбер отметил спрос на дальневосточную ипотеку и поддержал ее расширение
- 11:39 07.09.2022
- Вице-мэр Ракова: В Москве опубликовали уникальную программу обучения для сотрудников скоропомощных комплексов
- 11:32 07.09.2022
- Володин предложил направить в Минобороны Эстонии психиатров из России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать