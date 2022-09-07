0
0
117
НОВОСТИ

В России выявили 47 958 случаев заражения ковидом за сутки

12:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 958, летальных исходов из-за ковида — на 94. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 38 500 случаев заражения и 95 смертей, всего с начала пандемии — 19 857 571 и 384 976 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 52 611 против 46 304 днем ранее, до 18 876 316.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 07.09.2022
Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год
0
34
13:05 07.09.2022
Значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама — Путин
0
60
13:00 07.09.2022
Российские бизнесмены не лишились бы своих яхт, если бы держали их в России — Путин
0
73
12:38 07.09.2022
Мэр Собянин: Основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены
0
106
12:32 07.09.2022
Путин назвал ошибочным прежнее решение не расширять БАМ и Транссиб
0
129
12:05 07.09.2022
Украина и Польша перекрыли поставки газа в Европу, а не РФ — Путин
0
179
12:00 07.09.2022
Товарооборот Китая и РФ в январе — августе вырос на 31,4% - таможня КНР
0
143
11:44 07.09.2022
Сбер отметил спрос на дальневосточную ипотеку и поддержал ее расширение
0
157
11:39 07.09.2022
Вице-мэр Ракова: В Москве опубликовали уникальную программу обучения для сотрудников скоропомощных комплексов
0
169
11:32 07.09.2022
Володин предложил направить в Минобороны Эстонии психиатров из России
0
200

Возврат к списку