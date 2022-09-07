Путин назвал ошибочным прежнее решение не расширять БАМ и Транссиб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение не расширять Байкало-Амурскую (БАМ) и Транссибирскую магистрали из-за якобы недостаточного объема перевозок на восточном направлении было ошибочным, но оно исправимо, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Конечно, нужно было делать это своевременно, — отметил он, говоря о модернизации БАМа и Транссиба. — Более того, были приняты и решения соответствующие, в том числе и во время моей поездки в Кузбасс, я это хорошо помню. Но потом все-таки возобладала точка зрения, согласно которой трудно ожидать нужного объема перевозок, прежде всего, конечно, угля, на восток. Теперь мы видим, что эта позиция оказалась ошибочной. Но ничего катастрофичного здесь нет».