Значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет значительно обесценил значимость премий мира, вручая их таким людям, как экс-президент США Барак Обама. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы очень рады тому, что наш гражданин получил Нобелевскую премию мира (главред „Новой газеты“ Дмитрий Муратов — прим. ТАСС). Но, на мой взгляд, Нобелевский комитет в значительной степени дезавуировал значимость, обесценил значимость нобелевских премий в этой гуманитарной области», — сказал Путин.

Президент отметил, что хорошо относится ко всем коллегам, «несмотря на все разногласия, скажем, с американскими нашими партнерами». «У нас были деловые отношения и с прездиентом Обамой. За что ему дали нобелевского лаурета? Я никогда об этом не говорил, но вы меня просто вынуждаете сказать. Он чего такого сделал в области мира, защиты мира? Имею в виду боевые действия в некоторых регионах мира, которые проводились, когда он был президентом», — отметил Путин.