Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год
13:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск аппарата «Луна-25» перенесен на следующий год. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума.
«Да, к сожалению», — сказал Борисов в ответ на вопрос, перенесена ли на следующий год миссия «Луна-25».
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