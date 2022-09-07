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Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год

13:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск аппарата «Луна-25» перенесен на следующий год. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума.

«Да, к сожалению», — сказал Борисов в ответ на вопрос, перенесена ли на следующий год миссия «Луна-25».

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