РФ ответит «мерзни, мерзни, волчий хвост» на навязывание ей условий в энергетике — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках извне навязать России условия в сфере энергетики.

Выступая в среду на Восточном экономическом форуме, Путин отметил, что РФ готова выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме, но не намерена подчиняться давлению и идти на противоречащие контракту и невыгодные для нее условия. В этом случае Москва будет отказываться от поставок энергоресурсов, сказал президент.

«Но если нам кто-то попытается что-то навязать — хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю, — пусть задумаются <…>. И нам остается только одно — как в известной русской сказке приговаривать: „Мерзни, мерзни, волчий хвост“, — отметил глава государства.