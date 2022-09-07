Пашинян заявил, что не боится вторичных санкций из-за России

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ереван не опасается вторичных санкций западных стран из-за сотрудничества с Москвой, нужно не бояться, а работать над созданием новых возможностей. Об этом заявил в среду на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Бояться — не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности. И мы сегодня это реально видим», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Ереване вторичных санкций из-за интенсификации связей с Москвой.