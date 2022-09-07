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Если у Борреля есть хоть капля совести, он должен понять, где процветает нацизм — Путин

15:12 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что если у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля есть хоть капля совести, то он должен понять, что настоящий нацизм процветает на Украине.

«Если бы тот господин (Боррель — прим. ТАСС), дай Бог ему здоровья, понимал бы, кто такой Бандера, Шухевич и так далее — неонацисты, которые и русских расстреливали, и евреев, и поляков, а немецкие оккупанты вот эту грязную работу перекладывали в основном на них, они уничтожали людей, — вот если бы он исходил из этих соображений, то понял [бы], где настоящий нацизм процветает, и где он поддерживается на государственном уровне», — сказал Путин, отвечая в среду на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Надо дать ему возможность посмотреть в глаза и тогда послушать. Если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы», — сказал президент, комментируя недавние высказывания Борреля про «фашистскую Россию».

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