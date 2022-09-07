Сербия закупит у Турции беспилотники Bayraktar на несколько сотен миллионов евро — Вучич

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Сербии закупят у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar на несколько сотен миллионов евро. Об этом заявил в среду в Белграде президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

«Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <…> на несколько сотен миллионов евро», — сообщил Вучич.